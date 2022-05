Muriel, Parma, Serie A ed equitazione: le ultimissime

Stagione finita per l'attaccante. Esonerato Iachini. Gli squalificati dell'ultima di campionato. Presentata Piazza di Siena

ROMA - Campionato finito per Luis Muriel. All'attaccante colombiano dell'Atalanta è stata diagnostica una lesione di primo e secondo grado al collaterale interno del ginocchio sinistro. E' arrivata l'ufficialità dell'addio di Beppe Iachini dalla panchina del Parma. Con una nota lo ha reso noto il club con alcune parole dell'ormai ex tecnico crociato. Dieci giocatori sono stati squalificati dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 18/a giornata del campionato di serie A. Tra i calciatori espulsi, squalifica per due giornate e ammonizione per Sofian Kiyine (Venezia). Un turno di stop, ammenda di 10mila euro e ammonizione è stata inflitta a Omar Colley (Sampdoria). Tra i calciatori non espulsi, un turno di squalifica è stato inflitto a: Ederson Jose Dos Santos Lourenco Da Silva (Salernitana), Patricio Gabarron Gil (Lazio), Koray Gunter (Hellas Verona), Emmanuel Gyasi (Spezia), Youssef Maleh (Fiorentina), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Chidozie David Okereke (Venezia), Antonio Junior Vacca (Venezia). "Presentando ufficialmente il Concorso Ippico di Piazza di Siena inauguriamo un'altra tappa di quella che abbiamo ribattezzata, in nome dello sport e della socializzazione, l'Olimpiade di Roma". Così Diego Nepi Molineris, direttore generale di Sport e Salute, intervenendo alla presentazione dell'edizione numero 89 dello Csio romano, in programma dal 26 al 29 maggio prossimi.