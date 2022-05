Di Maria, Matic, Qatar 2022 e Lewandowski : le ultimissime

"Di Maria ha l'accordo con la Juventus". La Roma punta Matic. Secondo Chimenti l'Italia potrebbe essere ripescata al Mondiale. Lewandowski vicinissimo al Barcellona

ROMA - Angel Di Maria-Juventus: secondo Goal France l'accordo è raggiunto. El Fideo - in scadenza col Psg - e la Vecchia Signora "avrebbero chiuso positivamente i colloqui - scrive il portale transalpino - per un contratto di una stagione più l'opzione per quella successiva. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni". Il tecnico della Roma Mourinho avrà un ruolo fondamentale nel mercato. Adesso potrebbe essere lui la chiave per arrivare a Matic, centrocampista del Manchester United che il portoghese ha allenato ai tempi dei Red Devils e al Chelsea. "Sì, c'è una possibilità che l'Italia venga ripescata per i Mondiali di Qatar 2022, una possibilità molto più concreta di quanto pensano tutti. Pare che l'Ecuador abbia utilizzato un giocatore non ecuadoregno che non aveva titolo di giocare. E per questo potrebbe pagare". Così il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, intervenuto a 'La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. I giornali catalani Mundo Deportivo e Sport, oggi in edicola, rilanciano la vicenda legata al possibile arrivo a Barcellona di Robert Lewandowski, che ha già annunciato il proprio addio al Bayern Monaco, un anno prima della scadenza (2023) del contratto. Ascolta le news della mattina