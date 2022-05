Mourinho, Ibrahimovic, Mbappé e Napoli: le ultimissime

Mourinho: "Voglio la Coppa". Ibrahimovic salta la Nations League. Il Barcellona si tira fuori dalla corsa per Mbappé. Un altro striscione contro De Laurentiis

ROMA - Sabato il Torino ma soprattutto mercoledì l'ultimo atto della Conference: finale di stagione incandescente per la Roma: "Anche se storia e prestigio della competizioni sono diversi questa per me è la finale più importante - dice Mourinho a Sky Sport - perché le altre si sono già giocate". Zlatan Ibrahimovic non figura tra i convocati della Svezia per i prossimi impegni di Nations League, il 2 giugno contro la Slovenia, il 5 giugno con la Norvegia in casa, il 9 giugno contro la Serbia e il 12 ancora con la Norvegia a Oslo. Il Barcellona ha sondato il terreno per Kylian Mbappé, ma il francese "ha chiesto 40-50 milioni di euro a stagione", una cifra "che il nostro club non può permettersi", nemmeno di fronte ad un possibile arrivo a parametro zero dal Paris SG. Prosegue la contestazione dei tifosi del Napoli nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis. Dopo i fischi (coperti da dei cori virtuali diffusi dall'impianto audio dello stadio) rivolti dallo stadio 'Maradona' in occasione dell'ultima partita di Lorenzo Insigne, questa notte è comparso in città un nuovo striscione di contestazione. "Mercenari, fischi virtuali... voi mai napoletani", è il testo dello striscione firmato dal gruppo 'Vecchi Lions'. Ascolta le news della mattina