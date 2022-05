Europa League, Roma, De Laurentiis e Monza: le ultimissime

eague. Olimpico aperto per la finale di Conference League. Il patron del Napoli torna su Mertens. Ai brianzoli la prima semifinale per la Serie A

ROMA - L'Eintracht Francoforte vince l'Europa League dopo aver vattuto ai calci di rigore i Glasgow Rangers. La Roma apre le porte dell'Olimpico ai tifosi anche per la finale di Conference League. Il club gialllorosso ha ufficializzato l'evento allo stadio con i maxischermi per vedere e tifare il match contro il Feyenoord. "Sui manifesti che annunciano il ritiro precampionato potrei anche mettere una carrellata dei calciatori di questi 18 anni per non far capire chi resta e chi no nel Napoli. Così mettiamo la palla al centro. Posso dire che sicuramente Anguissa rimane". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida. Davanti a Silvio Berlusconi con Adriano Galliani e a Sandro Tonali il Monza di Giovanni Stroppa vince in rimonta nell'andata della semifinale play-off di serie B. 2-1 il punteggio finale al Rigamonti davanti a 14 mila persone. Decide una doppietta di Gytkjaer che ribalta il Brescia che era andato in vantaggio con Moreo. Ascolta le news del pomeriggio