Roma, Serie A, Juventus e Napoli: le ultimissime

Per la Roma boom di abbonamenti. Gli arbitri dell'ultima giornata. Comunicato stampa della Juventus. Koulibaly giura amore eterno al Napoli

ROMA - Già dodici mila abbonamenti sottoscritti in meno di 16 ore. La Roma ha aperto ieri alle 18 la fase di prelazione per rinnovare gli abbonamenti della nuova stagione e grande successo ha avuto la formula plus, con la possibilità di cedere il posto in caso di assenza. Daniele Doveri di Roma 1 arbitrerà la sfida-scudetto in programma sul terreno del Mapei Stadium di Reggio Emilia fra il Sassuolo e il Milan, domenica alle ore 18. Inter-Sampdoria, in programma in contemporanea al Giuseppe Meazza di Milano, è stata affidata al fischietto di Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Nessun trofeo vinto, dopo 10 anni con almeno un titolo, ma tanta voglia di tornare a vincere dalla prossima stagione. La Juventus 'tranquillizza' i tifosi con una nota pubblicata sul sito, sotto il titolo '12 anni di presidenza Agnelli'. "Se dovrò andarmene un giorno, me ne andrò in modo pulito, senza combattere con il club: i tifosi del Napoli non meritano che io litighi con il presidente o i dirigenti o mi comporti male. Se dovrò partire un giorno, me ne andrò, ma per il momento sono tranquillo e sto bene a Napoli". Così Koulibaly in una lunga intervista a Onze Mondial è tornato a parlare del suo futuro, dicendosi grato al club azzurro. Ascolta le news della mattina