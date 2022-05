Bernardeschi, Roma, Matic e Suarez: le ultimissime

Bernardeschi lascerà la Juventus. Mourinho vuole una vittoria contro il Torino. Matic saluta lo United. Le condanne per l'esame farsa di Suarez

ROMA - Anche Federico Bernardeschi porrà fine alla sua esperienza alla Juventus. Il trequartista carrarino, infatti, non prolungherà il proprio rapport col club bianconero, con cui è in scadenza e a cui è stato legato dalla stagione 2017-2018. Partenza per la Roma di Josè Mourinho domani di scena a Torino contro i granata nell'ultima di campionato, il tecnico ha chiesto una vittoria per avere la matematica certezza dell'Europa League, poi la testa sarà alla finale di Conference League in programma mercoledì a Tirana contro il Feyenoord. Le prime buone notizie arrivano dai convocati perché con la squadra sono partiti anche Zaniolo, Smalling e Karsdorp, tutti assenti nell'allenamento di mercoledì durante il media day organizzato dall'Uefa. Nemanja Matic saluta il Manchester United. Il centrocampista serbo, 33 anni, seguito con attenzione propripo dalla Roma, dice addio al club inglese dopo ben cinque stagioni. Si è conclusa con alcune condanne la parte dell'inchiesta partita a Monza nel settembre 2021 riguardo l'esame 'farsa' del calciatore uruguaiano Luis Suarez che sostenne un esame di lingua italiana di livello B1 all'Università per stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana ed essere tesserato come giocatore comunitario dalla Juventus. Ascolta le news del pomeriggio