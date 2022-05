Milan, Inter, Roma e Tacconi: le ultimissime

Pioli: "Meritiamo lo scudetto". Inzaghi: "Grande annata". Rui Patricio guarda alla finale di Conference. Tacconi lascia la terapia intensiva

ROMA - "Siamo stati i migliori sino ad oggi, sicuramente. Ma dobbiamo esserlo fino a domani. Abbiamo lavorato con serenità ed attenzione. Non conta mai quello che hai fatto fino a ieri ma quello che farai fino a domani. Dobbiamo ancora finire il nostro lavoro": così Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, decisiva per lo scudetto. "Credo sia stata una grandissima annata indipendentemente da domani. Sapevamo che sarebbe stato un anno non semplice ma ho capito che avremmo fatto qualcosa di importante. Siamo qui a giocarci lo scudetto all'ultima partita e sappiamo che il campionato può riservare qualcosa". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. "Dover vincere implica anche una maggiore responsabilità. Dobbiamo fare del nostro meglio, lottando per il club e per i tifosi, e dobbiamo ricordarcelo. Ogni giocatore conosce le proprie responsabilità; sa cosa deve fare, perché siamo professionisti. Sappiamo che è molto importante e faremo il possibile perché i tifosi meritano sicuramente questo trofeo". Rui Patricio, in un'intervista al sito dell'Uefa, guarda così alla finale di Conference League. Buone notizie per l'ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi. Il dottor Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia dell'ospedale di Alessanrai, che sta trattando il paziente, ha infatti annunciato che "il paziente è stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Neurochirurgia. Ha acquisito l'autonomia respiratoria e un buon stato di vigilanza. Questo ci permette di essere più ottimisti: sarà necessario gestire alcune problematiche nel reparto di Neurochirurgia, ma possiamo ipotizzare il trasferimento presso una struttura di riabilitazione tra un paio di settimane". Ascolta le news della mattina