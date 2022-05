Lazio, Fiorentina, Mbappé e Ferrari: le ultimissime

La Lazio chiude quinta, Fiorentina in Conference. Il francese ha rinnovato con il Psg. Pole di Leclerc in Spagna Sainz partirà in seconda fila

ROMA - La Lazio pareggia 3-3 con il Verona e chiude la sua stagione al quinto posto in classifica. La Fiorentina invece batte 2-0 la Juventus e si qualifica per la Conference League, fuori dall'Europa l'Atalanta sconfitta 1-0 in casa dall'Empoli. Charles Leclerc ottiene la pole position del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari fa segnare il miglior tempo sul Circuit de Catalunya in 1'18"750, davanti al rivale della Red Bull Max Verstappen (+0"323) e il compagno di box Carlos Sainz (+0"416). "La nostra storia è scritta qui. Qui è Parigi". Queste le parole con cui Kylian Mbappé annuncia il suo rinnovo con il Paris Saint-Germain in un breve video emozionale, postato dal club sui propri canali social poco prima dell'ultimo match di Ligue 1 contro il Metz al 'Parco dei Principi'. Ascolta le news del pomeriggio