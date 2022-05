Roma, Inter, Lazio e Bologna: le ultimissime

Mourinho: "Facciamo la storia". Cinque ore di vertice Inzaghi-Zhang. Iniziativa benefica della Lazio. Mihajlovic resta a Bologna

ROMA - "Quella di venerdì a Torino era una finale ma non la storia: quella di domani è già storia, perché siamo arrivati fin qui. Ora finiamo di scrivere la storia, una finale bisogna fare di tutto per vincerla": lo dice Josè Mourinho, nella conferenza di vigilia della finale di Conference League, contro il Feyenoord. L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha lasciato la sede del club nerazzurro in centro a Milano dopo il vertice con la dirigenza, compreso il presidente Steven Zhang. Il tecnico, dopo quasi cinque ore negli uffici della società, è uscito in auto salutando chi lo attendeva sotto la sede. "Siamo felici di ospitare un evento all'insegna della solidarietà. Dall'Olimpico partirà un altro messaggio di pace, forte e chiaro. Iniziative come questa, fortemente voluta dal presidente della Lazio Claudio Lotito, troveranno sempre il nostro sostegno". Così Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, durante la conferenza stampa di presentazione di "Insieme per la Pace", quadrangolare tra le formazioni femminili di Lazio ed Empoli, Nazionale Attori 1971 e Nazionale delle Suore guidate da Suor Paola, in programma venerdì 27 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Il Bologna va avanti con Sinisa Mihajlovic. Il tecnico aveva preannunciato una riunione per lunedì sera, con patron e amministratore delegato, per stabilire il futuro. All'indomani della cena è l'ad rossoblù Claudio Fenucci ad annunciare la fumata bianca e la decisione di andare avanti con il tecnico, che ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2023.