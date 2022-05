Arbitri, Roma, Inter e Fiorentina: le ultimissime

Svelato l'audio degli arbitri dopo il gol di Acerbi a la Spezia. I Friedkin a Trigoria. Inzaghi incontra Zhang. Commisso smentisce la vendita della Fiorentina

ROMA - "Oh, santo Dio, perché ha ripreso? No, no!". E' questa la frase emblematica del dialogo tra l'arbitro Pairetto e il Var Nasca e i suoi assistenti, in occasione del gol in fuorigioco di Francesco Acerbi al 90' di Spezia-Lazio del 30 aprile scorso. Presenti a bordo campo durante la seduta di rifinitura a Trigoria, oltre al Gm Tiago Pinto, anche Dan e Ryan Friedkin. L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, è arrivato nella sede del club nerazzurro in centro a Milano, dove è previsto un vertice tra l'allenatore e la dirigenza, compreso il presidente Steven Zhang che ha raggiunto gli uffici della società poco dopo Inzaghi. "La Fiorentina è in vendita? È da un anno che ho detto che se c'è un fiorentino che la vuole comprare, io sono pronto. Ma ancora non è arrivato niente e non ho mai parlato con nessuno a tal proposito. Ho letto tante fake news in giro ma Rocco va via quando decide lui. E per ora non ho alcuna intenzione di andarmene". Così il presidente e proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, dagli Stati Uniti, ha risposto a una domanda sulla possibile cessione del club viola in un incontro con i giornalisti al termine della stagione della Fiorentina. Ascolta le news della mattina