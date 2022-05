Roma, Ibrahimovic, Salah e Fognini: le ultimissime

La Roma vince la Conference League. Stop di 6-8 mesi per Ibrahimovic. Salah resterà al Liverpool.Fognini si ritira a Parigi

ROMA – La Roma batte 1-0 il Feyenoord grazie alla rete di Zaniolo e vince la Conference League. Mohamed Salah indosserà la maglia del Liverpool anche il prossimo anno. A svelarlo in conferenza stampa a pochi giorni dalla finale di Champions contro il Real Madrid, in programma il 28 maggio, è lo stesso attaccante egiziano. Zlatan Ibrahimovic è stato operato oggi al ginocchio e la prognosi stimata è di 7-8 mesi. Lo annuncia il Milan in una nota. Finisce nel peggiore dei modi, con un infortunio ed un ritiro il torneo di Fabio Fognini, uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina.