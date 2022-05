Champions, Milan, Mancini e Ferrari: le ultimissime

Klopp sfida Ancelotti in finale. Leao: "Al Milan sto bene". Mancini torna sulla delusione della mancata qualificazione al Mondiale. Leclerc il più veloce nelle libere a Montecarlo

"Giocheremo anche per l'Ucraina, perche' sono certo che in quella terra qualcuno potra' e vorra' guardarci, e allora saremo in campo al 100% per loro". E' la dedica di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, alla vigilia della finale di Champions contro il Real. "Sono al Milan, ho altri due anni di contratto. Maldini dice che sono intoccabile? Sono felice di queste parole. Mi sento a casa, ma in questo momento il mio focus è sulla Nazionale": sono le parole di Rafael Leao, al centro di voci di mercato, dal ritiro col Portogallo riportate da A Bola. "Se ho pensato all'addio? Il pensiero può esserci stato a volte, ma la gioia di vincere con la Nazionale è stata così grande da valere la pena di aspettare". Così Roberto Mancini da Coverciano dove ha cominciato il raduno azzurro, il primo dopo l'esclusione dal Mondiale di novembre in Qatar. Charles Leclerc padrone nella giornata di prove libere a Montecarlo. Il pilota Ferrari sul circuito di casa ha chiuso al comando anche la seconda sessione con il tempo di 1:12.656, volando anche nella simulazione gara. Le Rosse davanti a tutti, con Carlos Sainz secondo, seguito da Sergio Perez, Max Verstappen e Lando Norris. Incidente per Ricciardo, che ha danneggiato molto la sua McLaren ma fortunatamente non ha riportato danni.