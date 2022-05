Cheslea. Italia, Sinner e formula uno: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Lunedì la cessione del Chelsea. Florenzi: "Emozione tornare a Wembley". Sinner agli ottavi a Parigi. Perez il più veloce nelle libere

ROMA - La cessione del Chelsea a un consorzio guidato dal comproprietario dei Los Angeles Dodgers Todd Boehly dovrebbe essere completata lunedì. "Tornare a Wembley sarà un'emozione speciale, ci torniamo da campioni d'Europa anche con la delusione di essere fuori dal Mondiale. Però quella vittoria a luglio resta indelebile". Lo ha detto Alessandro Florenzi dal raduno di Coverciano dove con i compagni sta preparando la finale dell'1 giugno a Londra contro l'Argentina detentrice della Coppa America. Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo del Roland Garros, secondo slam stagionale, battendo in tre set lo statunitense Mackenzie McDonald, n.60 del ranking. Sergio Perez è il più veloce nella terza sessione di libere del GP di Monaco di Formula 1. Sul circuito cittadino di Montecarlo, il pilota della Red Bull fa registrare il miglior tempo girando in 1'12"476. Alle sue spalle le due Ferrari: secondo il padrone di casa Charles Leclerc (+0"041), terzo Carlos Sainz (+0"370). Solo quarto Max Verstappen. Ascolta le news della mattina