Ferrari, Mourinho, Atalanta e Moto Gp: le ultimissime

Charles Leclerc, su Ferrari, partirà in pole position nel Gp di Monaco, settima prova del mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1'11''376, il monegasco ha preceduto il compagno di squadra Carlos Sainz, per una prima fila tutta Ferrari. Alle loro spalle le due Red Bull, con Sergio Perez davanti a Max Verstappen. "I ricordi restano per sempre e la storia non si può cancellare. Per me sono state emozioni incredibili, indimenticabili, ma devo pensare al dopo". Così Josè Mourinho in un post su Instagram in cui pubblica anche due foto dei festeggiamenti a Tirana e al Colosseo. L'Atalanta ed il Responsabile dell'Area Tecnica Giovanni Sartori, dopo otto intense stagioni vissute insieme, "hanno consensualmente deciso di separarsi per intraprendere nuovi percorsi sportivi che possano rappresentare, per entrambi, ulteriore motivo di crescita". Fabio Di Giannantonio (Ducati-team Gresini) ha conquistato la pole position del Gp d'Italia MotoGp al Mugello. E' un successo per la casa di Borgo Panigale che ha piazzato ben cinque moto nelle prime cinque posizioni sulla griglia di partenza. Dietro al pilota romano, infatti si sono qualificati Marco Bezzecchi, debuttante in MotoGp come il 'Diggia', Luca Marini, entrambi del team VR46.