Monza, Pioli, Monaco e Moto Gp: le ultimissime

Il MOnza vola in Serie A. Pioli: "Ibra sta meglio". Disastro Ferrari a Montecarlo. Bagnaia vince al Mugello

ROMA - Il Monza vince 3-4 ai supplementari contro il Pisa e grazie al 2-1 ottenuto all'andata vola in Serie A per la prima volta nella sua storia. “Ibrahimovic sta meglio. Non vedeva l'ora di fare questa operazione, ha sofferto per tanti mesi”. Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli, ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' su Rai 3. Sergio Perez, al volante di una Red Bull, ha vinto il Gp di Monaco di F1, disputato fra mille interruzioni sul circuito cittadino di Montecarlo. Il pilota messicano ha preceduto sul traguardo la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz Junior. Terza l'altra Red Bull, quella del campione del mondo olandese Max Verstappen, quarto il monegasco Charles Leclerc con l'altra 'Rossa' di Maranello. Nel weekend in cui viene ritirato il numero 46 di Valentino Rossi, il suo allievo trionfa al Mugello. Seconda vittoria stagionale per Francesco Bagnaia che rialza la testa dopo l'errore di Le Mans e riapre i giochi per il Mondiale, sempre guidato da Fabio Quartararo. Ascolta le news del pomeriggio