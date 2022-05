Uefa, Perez, Leao e Trevisan: le ultimissime

La Uefa spiega i disagi a Parigi intanto Perez torna sul no di Mbappé e punta Leao. La Trevisan ai quarti del Roland Garros

ROMA - In un comunicato ufficiale la Uefa fa chiarezza in merito ai disordini scoppiati fuori dallo Stade de France di Parigi che hanno causato lo slittamento del fischio d'inizio della finale di Champions League tra Real Madrid e Villarreal: "I tornelli del settore occupato dai tifosi del Liverpoool sono stati bloccati da migliaia di ultrà che hanno acquistato biglietti falsi che non funzionavano. Questo ha creato una coda di fan che cercavano di entrare. Di conseguenza, il calcio d'inizio è stato ritardato di 35 minuti per consentire l'accesso al maggior numero possibile di tifosi con biglietti autentici". La vittoria dell'ennesima Champions League fa dimenticare a Florentino Perez l'improvviso dietrofront di Kylian Mbappé, che ha rinnovato il contratto con il Paris Saint-Germain dopo essere stato a un passo dall'intesa per andare al Real Madrid. Intanto dopo la vittoria in Champions il Real è pronto a fare un mercato da top club: prossimo obiettivo Rafael Leao. Martina Trevisan, numero 59 Wta, sconfigge agli ottavi di finale la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 47 della classifica Wta, con il punteggio di 7-6(10) 7-5 in poco meno di due ore di gioco, volando ai quarti di finale di Roland Garros. Ascolta le news della mattina