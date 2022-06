Barcellona, Lazio, Inter e Berrettini: le ultimissime

In settimana ufficiale Lewandowski al Barcellona. La Lazio abbraccia Marcos Antonio. Marotta parla di Lukaku. Berrettini pronto per Wimbledon

ROMA - Il Barcellona in settimana chiuderà la trattativa per l'acquisto di Robert Lewandowski, che da tempo ha annunciato di voler lasciare il Bayern Monaco. Ne è convinto il quotidiano catalano Sport, oggi in edicola, che scrive di un incontro programmato a giorni fra gli emissari del club blaugrana e i dirigenti tedeschi per formalizzarel'accordo. Marcos Antonio è arrivato a Roma per legarsi alla Lazio: il regista brasiliano, ex Shakhtar Donetsk, è atterrato stamattina a Fiumicino col volo delle 7.10 proveniente dal Brasile (dove era tornato dopo l'interruzione del campionato ucraino a causa della guerra). E' il giorno del ritorno di Lukaku in Italia? "Assolutamente no. Quello che posso dire è che la dirigenza ha il dovere di costruire una squadra competitivia nel rispetto dei nostri equlibri economici e finanziari. In una parola, nel rispetto della sostenibilità". Così l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, ospite di Radio anch'io sport (Rai Radio 1). Su questo punto fermo "si intrecciano sondaggi e trattative. "Favorito non lo so, ci sono sempre Djokovic e Nadal, che ha vinto già due Slam e nessuno si aspettava vincesse in Australia. Sento di non essere ancora il favorito, ma so che posso farcela, che non posso nascondermi dietro un dito. L'obiettivo è fare un torneo importante, spero possano essere due settimane intense". Matteo Berrettini, a Sky Sport, ha parlato del suo prossimo traguardo sull'erba, dopo il successo bis nel torneo del Queen's. Ascolta le news della mattina