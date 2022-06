Inter, Serie A, nuoto e scherma: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Abbonamenti dell'Inter in tilt. Venerdì il calendario di Serie A. Oro e record per Ceccon nel dorso a Budapest. Le donne del fioretto sul gradino più alto del podio agli Europei

ROMA - L'imminente ritorno a Milano di Romelu Lukaku ha fatto impazzire i tifosi dell'Inter che stamani hanno preso d'assalto la vendita libera degli abbonamenti stagionali della formazione di Inzaghi con tempi di attesa di un'ora. Cresce l'attesa per il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A, che si svolgerà il prossimo 24 giugno alle ore 12. Dopo Nicolò Martinenghi è Thomas Ceccon a riscrivere la storia del nuoto azzurro. Il 21enne di Thiene è il nuovo campione del mondo dei 100 dorso: l’azzurro ha disputato una gara impeccabile, chiudendo al primo posto, davanti agli statunitensi Murphy e Armstrong. L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto femminile agli Europei di Antalya, in Turchia, battendo in finale 45-25 la Francia. Ascolta le news del pomeriggio