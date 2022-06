Napoli, Lazio, Eriksen e Mané: le ultimissime

De Laurentiis indagato per falso in bilancio. Visite mediche per Marcos Antonio. Lo United avvia i contatti per Eriksen. Visite mediche per Mané

ROMA - La Procura di Napoli ha iscritto il presidente del Calcio Napoli Aurelio de Laurentiis nel registro degli indagati ipotizzando nei suoi confronti il reato di falso in bilancio. Lo stesso reato viene contestato anche ai vertici della Società Calcio Napoli. L'attenzione degli investigatori della Guardia di Finanza e della Procura si è concentrata sulla compravendita del nigeriano Victor Osimhen e di altri tre calciatori. Visite mediche per il neo acquisto della Lazio Marcos Antonio questa mattina alle 8 in clinica Paideia. Seconda tappa della sua iniziale avventura alla Lazio. Dopo lo sbarco di ieri e la visita nel centro sportivo di Formello, l'ex Shakhtar si è presentato per svolgere i test di idoneità. Il contratto di cinque anni è già pronto, verrà firmato nelle prossime ore. La Lazio gli riconoscerà un ingaggio da 900 mila euro, è una cifra che salirà nel corso degli anni fino a raggiungere la soglia di 1,4 milioni. Il Manchester United avrebbe avviato i contatti per portare Christian Eriksen alla corte di Erik ten Hag. Lo riporta la Bbc, specificando come l'allenatore dei Red Devils ammiri moltissimo il danese, per questo, c'è ottimismo per una possibile risposta positiva del calciatore. L'attaccante senegalese Sadio Mané è arrivato questa mattina a Monaco di Baviera per sottoporsi a una visita medica prima della sua prevista firma con il Bayern, riferiscono il quotidiano Bild e la rivista specializzata Kicker.