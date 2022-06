Salah, Kepa, Insigne e Messi: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

L'egiziano può lasciare il Liverpool. Il Chelsea sta cercando di sistemare il portiere. Accoglienza da re per l'attaccante a Toronto. Super festa della pulce per i suoi 35 anni

ROMA - Dopo Sadio Mané, ceduto nei giorni scorsi al Bayern Monaco, anche Mohamed Salah può salutare il Liverpool. Ne è convinto il Sun, che scrive di come Juergen Klopp sembri disposto a privarsi del 'Faraone' in cambio di un'offerta adeguata (60 milioni di sterline, pari a quasi 70 milioni di euro). Il Chelsea è pronto a mettere sul mercato il portiere basco Kepa Arrizabalaga, che punta a una maglia da titolare ma non rientra nei piani di Thomas Tuchel. Secondo il Mirror, lo spagnolo però difficilmente troverà un club disposto ad affidargli la porta. Il Toronto Fc ha pubblicato sui suoi profili social video e foto dell'accoglienza trionfale ricevuta a Toronto da Lorenzo Insigne. Leo Messi ieri ha compiuto 35 anni e ha organizzato una mega festa a Ibizia con tantissimi calciatori: dal Tucu Correa a Lautaro, da Paredes a De Paul, da Papu Gomez a Di Maria. Ascolta le news della mattina