Paltrinieri, Di Maria, Tamberi e tennis : le ultimissime

ROMA - Oro di Gregorio Paltrinieri nei 1500sl a Budapest nell'ultima giornata dei Mondiali di nuoto, col primato europeo. L'azzurro Thomas Ceccon, già oro dei 100 dorso col primato mondiale, ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 dorso nell'ultima giornata dei Mondiali di nuoto a Budapest. Benedetta Pilato, già oro dei 100 rana, ha conquistato la medaglia d'argento nella finale dei 50 rana donne. L'altista italiano pronto a tornare in pista. "No, questa non mi interessa". È la reazione di Angel Di Maria alla vista della maglia della Roma, mostratagli dal presentatore del programma di Espn 'Playroom', che tira puoi fuori una casacca della Juve: "Questa arriva a proposito... È il club più grande d'Italia, è una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, ma mi concentro sulle vacanze e la famiglia". "Ho il via libera da parte del mio team sanitario, domani posso scendere in pedana e lottare per il titolo italiano". Con questo post su Instagram, accompagnato da una sua foto mentre esulta, Gianmarco Tamberi, che era alle prese con dei problemi fisici, fa sapere che domani sarà in gara nel salto in alto dei campionati italiani Assoluti di Rieti. Un ritorno con un grande punto interrogativo, almeno quanto la voglia di riprovare l'emozione di giocare a a Wimbledon prima di decidere l'eventuale stop ad una carriera straordinaria. "Non mi sono ritirata. Avevo bisogno di guarire, fisicamente e mentalmente. Non avevo piani, è solo che non sapevo quando e in che stato sarei tornata", ha detto Serena Williams in conferenza stampa a Londra. Ascolta le news del pomeriggio