Juventus, Inter, Jacobs e Wimbledon: le ultimissime

ROMA – La Juventus ha deciso: solo cash per De Ligt. Chi vuole strapparle il centrale olandese deve onorare la clausola rescissoria prevista dal contratto e quindi presentarsi con un bonifico da 115 milioni. Niente contropartite tecniche, almeno non Werner come proposto dal Chelsea, e niente sconti. Va via Skriniar, oltre a Ranocchia passato al Monza, e per la difesa l'Inter si sta muovendo su più fronti. Secondo quanto riporta Sky Sport, i nerazzurri avrebbero già bloccato il viola Nikola Milenkovic per la prossima stagione. Milenkovic dovrebbe arrivare alla Pinetina indipendentemente dalla riuscita dell'operazione Gleison Bremer, che resta comunque uno dei principali obiettivi nerazzurri. "La testa e' gia' a Eugene". All'indomani del ritorno in pista per una gara dei 100, dopo l'infortunio, Marcell Jacobs fa il punto sulle sue condizioni. Come da tradizione, il detentore del trofeo Novak Djokovic inaugurerà il campo Centrale, domani pomeriggio, durante la prima giornata del torneo di Wimbledon. Ascolta le news della mattina