Roma, Osimhen, Lewandowski e Moto Gp: le ultimissime

ROMA - La Roma vuole un altro difensore centrale, questa volta di piede mancino, e avrebbe già individuato il profilo giusto. Secondo quanto riportato dai giornali sportivi catalani, Sport e Mundo Deportivo, Mourinho avrebbe chiesto a Tiago Pinto di inserire in rosa Clément Lenglet, calciatore francese in uscita dal Barcellona. Victor Osimhen è tornato a parlare dell'infortunio che, nella sfida dello scorso novembre a San Siro contro l'Inter, rimedio un brutto infortunio: “E' stata quasi un'esperienza pre-morte – ha detto alla radio nigeriana Wazobia FM-. Solo io posso spiegare come mi sono spiegato in quel momento". Il Bayern Monaco sembra averci ripensato e sarebbe entrato nell'ordine d'idee di cedere Robert Lewandowski, che considera finita la sua esperienza in Baviera e, nonostante il contratto, vuole trasferirsi altrove. Così ora, riferisce Sky Deutschland, il club campione di Germania ha fissato il prezzo, 60 milioni di euro, per far partire il super bomber polacco, che piace in particolare al Barcellona. Francesco Bagnaia vince il Gran Premio d'Olanda di MotoGP. Il pilota della Ducati domina l'appuntamento di Assen, confermando la pole del sabato e rientrando in corsa per il titolo. Completano il podio l'altro italiano Marco Bezzecchi (Ducati) e l'Aprilia di Maverick Vinales. Ascolta le news del pomeriggio