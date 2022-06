Sarri, Chelsea, Lewandowski e Paire: le ultimissime

Sarri parla di Carnesecchi e Antonio. Il Chelsea punta Skriniar, Koulibaly e De Ligt. Il Barcellona tratta per Lewandowski. Paire si sfoga su L'Equipe

ROMA -Torna a parlare il tecnico della Lazio Maurizio Sarri: “Sarebbe bello avere tutti dall'inizio, ma non lo può fare quasi nessuno. Nel calcio moderno partire con la rosa al completo è impossibile". Così poi su Carnesecchi: "Questo è un problema del direttore sportivo e della società, vediamo quello che sceglieranno alla fine. Io quello che dovevo dire l'ho già detto". Il Chelsea bussa forte al campionato italiano per assicurarsi un difensore centrale dopo la partenza di Rudiger e Christensen. Ci sono almeno tre obiettivi che giocano nella nostra Serie A che interessano a Tuchel: Skriniar, Koulibaly e De Ligt. Continua il braccio di ferro fra Barcellona e Bayern Monaco per il trasferimento in blaugrana di Robert Lewandowski. Dalla Spagna riferiscono che il Barca avrebbe ulteriormente alzato l'offerta arrivando a 40 milioni di euro fissi più 5 di bonus, non lontana dunque dai 50 milioni richiesti dai bavaresi. Il tennista francese Benoit Paire si è sfogato in una lunga intervista su L'Équipe: “A Wimbledon sono andato solo per sodi". Ascolta le news della mattina