Ronaldo, Lazio, Milan e Ferrari: le ultimissime

CR7 ha chiesto la cessione allo United. Lotito sta per chiudere due colpi per Sarri. Lunedì si raduna il Milan. Pole di Sainz a Silverstone

ROMA - Clamoroso dall'Inghilterra: "Cristiano Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto". La rivelazione arriva dal Times. Sempre secondo il quotidiano britannico, potrebbe cercare di ingolosire Bayern Monaco e Chelsea, col club londinese come ipotesi maggiormente plausibile. La Lazio accelera per la porta: la scelta è virata su Guglielmo Vicario che Sarri vuole per il raduno. Come secondo si valutano Provedel, Sirigu e Falcone. Vacanze agli sgoccioli per i campioni d'Italia del Milan. Giroud e compagni si godono le ultime ore di riposo prima del raduno, fissato per lunedì a Milanello. Appuntamento alle 10, alle 11 prima sgambata sul campo esterno per godersi l'abbraccio dei tifosi che accorreranno al centro sportivo rossonero. Nel pomeriggio, alle 15, parola a Stefano Pioli. Carlos Sainz conquista la pole position (la prima in carriera e con la Ferrari) sul bagnato del circuito di Silverstone. Il pilota della Rossa gira in 1'40"983 e scatterà dalla prima casella domani nella gara del Gran Premio di Gran Bretagna. Prima fila completata dalla Red Bull di Max Verstappen (+0"072), mentre Charles Leclerc è terzo a precedere il messicano Sergio Perez.