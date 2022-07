Totti, Lazio, Mkhitaryan e Monza: le ultimissime

Totti: "Ronaldo? Non ci ho mai creduto". Il 27 luglio amichevole Lazio-Genoa. Mkhitaryan saluta la Roma e va all'Inter. Ufficiale Sensi al Monza

ROMA - "Cristiano Ronaldo in giallorosso? Non ci ho mai creduto, perché conosco la realtà attuale. Poi, se fosse vero, ben venga. Tutti i romanisti sarebbero entusiasti". Così Francesco Totti a Sky Sport che torna sulle voci di Dybala in giallorosso: "Era possibile, molto possibile, ma sono successe altre cose ed è svanito. Lui andrà altrove ma non so dove. C'è stata la possibilità che venisse alla Roma". Spunta una nuova data ufficiale nel calendario estivo della Lazio: come comunicato su Twitter dalla società biancoceleste, il prossimo 27 luglio i ragazzi di Sarri affronteranno il Genoa a Kössen, nel Tirolo austriaco. "Cari giallorossi, la Roma è un club davvero unico ero venuto per vincere e ci sono riuscito" così sui social Mkhitaryan ai tifosi giallorossi dopo il suo passaggio all'Inter. Stefano Sensi è un nuovo giocatore del Monza, che continua la rivoluzione di mercato per la sua prima storica stagione in Serie A. Ascolta le news della mattina