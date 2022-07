Inter, Lazio, Manchester United e Livorno: le ultimissime

Al via la stagione dell'Inter. La Lazio ha ufficializzato due cessioni. Ten Hag vuole risolvere la questione Ronaldo. Il Liverno è fallito

ROMA - Inizia la stagione 2022/23 per l'Inter. I convocati nerazzurri per il raduno si sono presentati ad Appiano Gentile per il primo allenamento agli ordini di Simone Inzaghi. Tanti i volti nuovi presenti, da Onana ad Asllani passando per Mkhitaryan e Bellanova, oltre ai vari confermati della stagione come Handanovic, Cordaz, D'Ambrosio, Darmian e Gosens, insieme ad alcuni primavera. Il resto della squadra si aggregherà a scaglioni: tra i primi big, venerdì, ci saranno gli argentini Martinez e Correa insieme al ritorno di Lukaku. Doppia operazione in uscita per la Lazio, che ha ceduto Denis Vavro all'FC Copenaghen e Adekanye alla Go Ahead Eagles Voetbal BV. Ten Hag vuole risolvere il "caso Cristiano Ronaldo" il prima possibile e l'allenatore non vuole che la decisione finale venga ritardata in tempo. Lo riporta il The Sun. L'As Livorno calcio srl è fallita. La sentenza di fallimento è stata emessa ieri dal tribunale di Livorno che ha stabilito per il 12 ottobre prossimo l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato. Ascolta le news della mattina