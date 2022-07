Roma, Lazio, Ronaldo e Fognini: le ultimissime

Primo passo ufficiale della Roma per lo stadio a Pietralata. Ad Auronzo striscione per Romagnoli. Lo United pronto ad accontentare CR7. Fognini attacca Nadal

ROMA - Per le prossime settimane l'As Roma presenterà il progetto dello stadio - nella zona di Pietralata - al Campidoglio. "La Lazio è da sempre il tuo primo amore, torna a casa con l'aquila sul cuore. Romagnoli la Nord ti aspetta! Ultras Lazio". Con questo striscione nel ritiro di Auronzo di Cadore i tifosi della Lazio sperano nell'arrivo in biancoceleste del difensore centrale svincolato dal Milan. Romangoli, pur con un passato alla Roma, non ha mai fatto mistero di essere tifoso della Lazio. Dopo un lungo "tira e molla" il Manchester United ha deciso di accontentare Cristiano Ronaldo e di lasciarlo libero di partire. Il club inglese non si opporrà più alla cessione, chiesta a gran voce, da giorni, dal portoghese. Fabio Fognini fa 'ironia' su Rafa Nadal, dopo la vittoria dello spagnolo contro Taylor Fritz a Wimbledon. Ascolta le news della mattina