Lazio, Roma, Vidal e Sterling: le ultimissime

La Lazio chiude per Casale. La Juventus corteggia Zaniolo. Nuova avventura per VIdal. Sterling al Chelsea

ROMA - In attesa di novità sul fronte Alessio Romagnoli, la Lazio chiude il suo secondo colpo in difesa. Dopo l'acquisto di Gila dal Real Madrid Castilla, è infatti a un passo anche la chiusura per il centrale del Verona Nicolò Casale. L'operazione si dovrebbe concludere a breve sulla base di 7 milioni più bonus che finiranno nelle casse dell'Hellas, da cui i biancocelesti hanno già acquistato Matteo Cancellieri. Nessuna offerta ufficiale presentata alla Roma, ma la Juve sta continuando a muoversi per arrivare a Nicolò Zaniolo. Una trattativa molto fredda e assai complicata visto che il club bianconero vorrebbe inserire nella trattativa il centrocampista Arthur che però non rientra tra i profili graditi al club giallorosso. Ieri il direttore sportivo bianconero ha incontrato Claudio Vigorelli, l'agente del talento giallorosso per approfondire l'argomento di un suo approdo a Torino. Il centrocampista cileno Arturo Vidal è sbarcato a Rio de Janeiro, per firmare un contratto di un anno con il Flamengo. Raheem Sterling sbarca a Londra. L'attaccante della Nazionale inglese si trasferisce al Chelsea in cambio di 45 milioni di sterline (oltre 52 milioni di euro).