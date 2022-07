Lazio, Milan, Italia e Nadal: le ultimissime

Anderson: "Siamo ambiziosi". Giroud: "Sarà un anno difficile ma possiamo vincere". La Coppa del Mondo 1982 sarà esposta a Roma. Nadal in dubbio per la semifinale di Wimbledon

ROMA - "Non abbiamo ancora parlato di obiettivi. Dobbiamo giocare e comandare contro chiunque, siamo ambiziosi e vogliamo stare il più in alto possibile". Lo ha detto Felipe Anderson durante la conferenza stampa dal ritiro di Auronzo. "Il più difficile nel calcio non è arrivare, ma restare dove sei. Abbiamo fatto una grande stagione e la nuova sarà ancora più difficile, perché Juve e Inter si stanno rinforzando. Ma mi piace questo tipo di sfida: sarà molto difficile, ma penso che abbiamo le qualità per vincere": lo dice Olivier Giroud nella conferenza stampa del libro autobiografico 'Crederci, sempre'. A 40 anni dalla finale di Spagna 1982 fra Italia e Germania Ovest, la partita che laureò gli azzurri campioni del mondo per la terza volta, la Figc ha deciso di esporre il trofeo conquistato dalla Nazionale azzurra nel portico di via Gregorio Allegri, a Roma, sede della Federazione. Rafael Nadal ha subito una lesione addominale di sette millimetri, ma vuole ancora giocare la sua semifinale di Wimbledon domani contro l'australiano Nick Kyrgios: lo riferiscono i media spagnoli. Ascolta le news del pomeriggio