Roma, Mancini, Castillejo e Inter: le ultimissime

Mancini rinnova fino al 2027. Gravina punta tutto sul Mancini. Castillejo al Valencia. L'Inter svela la nuova maglia

ROMA - La Roma e Gianluca Mancini avanti insieme. Il club ha comunicato ufficialmente il rinnovo di contratto del centrale giallorosso fino al 30 giugno 2027. La permanenza di Roberto Mancini dopo la mancata qualificazione al Mondiale "è importantissima, dà continuità a un progetto iniziato che ha dato risultati incredibili, abbiamo avuto un momento amaro per la storia del calcio italiano ma dobbiamo ripartire e lavorare per restituire agli italiani quel risultato straordinario che Roberto ha promesso (la vittoria di un Mondiale, ndr)". L'avventura di Samu Castillejo in Italia e nel Milan può definirsi conclusa ufficialmente: l'ala di punta spagnola ha fatto ritorno in patria per giocare nella Liga. L'Inter ha svelato la nuova maglia home per la stagione 2022/23, con il ritorno delle classiche strisce nerazzurra. "L'ispirazione creativa del nuovo Home Kit celebra i valori storici dell'Inter abbracciando la tradizione con il ritorno delle classiche strisce nero blu, ispirate al design degli anni '60, ed esalta il legame con la città: all'interno del colletto è infatti presente una scritta che riporta il nome di Milano. I pantaloncini e i calzettoni del nuovo kit sono di colore nero", spiega il club nerazzurro in una nota. Ascolta le news della mattina