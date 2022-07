Napoli, Juventus, Roma e Lecce: le ultimissime

"Il Chelsea ha l'offerta per Koulibaly". Pogba sicuro: “Vinceremo”. La Roma è volata in Portogallo. Atto intimidatorio contro Sticchi Damiani

ROMA - Kalidou Koulibaly è vicinissimo a lasciare il Napoli. Il difensore centrale classe 1991, nodo di mercato del club azzurro, sarebbe a un passo dall'accordo con il Chelsea: l'interesse da parte dei Blues era un dato di fatto, ora secondo The Athletic ci sarebbe stata l'accelerata definitiva: l'offerta sarebbe di 8 milioni netti a stagione al calciatore e 45 al Napoli. Attesi sviluppi nei prossimi giorni. "Tutti abbiamo il sogno di vincere la Champions League, ma l'obiettivo è quello di vincere lo scudetto": Paul Pogba spiega quali dovranno essere i traguardi della nuova Juventus di cui indosserà la maglia numero 10. Allegri parla di mercato: “Se parte De Ligt la società è pronta a sostituirlo”. La Roma saluta Trigoria ed è volta in Portogallo. La squadra di José Mourinho questo pomeriggio alle 15 ha preso un volo Ita per Faro, regione del paese lusitano per cominciare la vera e propria preparazione estiva. I giallorossi alle 14.30 sono scesi dal pullman per entrare nel terminal 5 e imbarcarsi. Anche il Lecce calcio interviene a sostegno del suo presidente Saverio Sticchi Damiani, vittima di un gesto intimidatorio. Attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, "l'U.S. Lecce, i soci, i dirigenti, i collaboratori, lo staff tecnico e i calciatori tutti, nel condannare fermamente il vile gesto intimidatorio, esprimono la propria vicinanza e solidarietà al presidente Saverio Sticchi Damiani, vero esempio di rettitudine e alta moralità in campo e fuori". Ascolta le news del pomeriggio