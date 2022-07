Napoli, Pogba, Ronaldo e Leclerc: le ultimissime

Olivera: "Cavani mi ha detto di venire al Napoli". La Juve guarda al mercato. Ronaldo duro: "Giornalisti bugiardi". Leclerc: "Io credo ancora nel mondiale"

ROMA - "Ho parlato di Napoli in nazionale con Cavani. Mi ha detto cose belle della città e della squadra, e che stavo facendo una buona scelta". Così Mathias Olivera racconta i giorni che hanno preceduto il suo passaggio dal Getafe al Napoli per 15 milioni di euro, passando per i consigli di un attaccante che fa parte della storia del Napoli. L'infortunio di Paul Pogba può cambiare il mercato della Juventus. I bianconeri, e lo stesso giocatore, attendono di avere certezze sui tempi di recupero del francese, ma intanto si valutano nuovi profili per la mediana. La trattativa per Paredes è aperta da tempo e con il Psg proseguono i contatti, ma dalla Continassa si studiano anche altre possibilità. Cristiano Ronaldo interviene sui rumors riguardanti sul suo futuro e la sua presunta volontà di lasciare il Manchester United. In un post su Instagram, rispondendo a una pagina di tifosi, l'attaccante ex Juventus ha attaccato i media accusandoli di mentire. "Domenica sera avevo il morale a terra la notte non è stata piacevole, però il lunedì si volta pagina. È andata così in Francia e l'unica cosa che posso fare è concentrarmi sulla prossima gara ed essere al 110% per vincere". Charles Leclerc, intervistato in Ungheria da Sky, ha assicurato di essersi messa alla spalle l'uscita di strada a Le Castellet: "Non è facile e non lo è mai quando accadono queste cose. Il Mondiale? Tutto è possibile. La gente dirà che sono matto, so che è difficile ma io fino alle fine ci crederò". Ascolta le news della mattina