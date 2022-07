Lazio, Milan, Salernitana e formula uno: le ultimissime

Visite mediche per il neo laziale Vecino. Il Milan batte 2-0 il Marsiglia. Amichevole con rissa per la Salernitana. Disastro Ferrari in Ungheria

ROMA - Adesso ci siamo: Matias Vecino diventerà lunedì 1 agosto ufficialmente un calciatore della Lazio. Il centrocampista uruguayano, svincolatosi dall'Inter, è atteso in Paideia per le visite mediche di rito. Dopo tutti i controlli del caso arriverà l'ufficialità e inizierà la sua avventura con l'aquila sul petto. Vecino ritroverà Sarri che lo ha allenato ai tempi di Empoli e che lo ha voluto fortemente anche alla Lazio. In chiusura anche l'affare Provedel. Penultima amichevole estiva per il Milan che ha superato 2-0 il Marsiglia al Velodrome con reti di Messias e Giroud. Il clima di festa per la prima partita disputata all'Arechi dalla Salernitana e l'intento benefico che era alla base del 1° trofeo Angelo Iervolino sono stati in parte guastati da una maxi-rissa avvenuta sul terreno di gioco. Tutto è accaduto nei minuti finali del secondo mini match, quello tra Salernitana e Adana Demirspor, nella tarda serata di ieri. Sul risultato di 3-1 in favore della formazione di Montella, un calciatore turco ha fermato con uno spintone il calciatore della Salernitana, Boultam. Ne è nato un battibecco che, nel giro di pochi istanti, si è trasformato in un capannello rovente tango che sono douti intervenire gli agenti della Digos che erano in servizio a bordo campo. Max Verstappen vince il Gp d'Ungheria, tredicesimo appuntamento stagionale di Formula 1. Impresa del campione del mondo in carica, che partiva decimo ma grazie ad una gara perfetta ed una strategia impeccabile è riuscito a centrare un clamoroso successo. Alle sue spalle le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell a replicare il podio di Le Castellet. Quarto Carlos Sainz (Ferrari), mentre il vero deluso è Charles Leclerc: al comando con un distacco significativo è rientrato ai box per montare gomma hard una strategia che non ha pagato e che lo ha condannato ad un anonimo sesto posto. Ascolta le news del pomeriggio