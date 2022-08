Wijnaldum, de Ligt, Icardi e Dovizioso: le ultimissime

Wijnaldum atteso oggi a Roma. De Ligt: "Era arrivato il momento di lasciare la Juve". Spunta un audio sulla separazione Icardi-Nara. Dovisioso pronto a ritirarsi

ROMA - Roma e Psg hanno trovato l'accordo definitivo per Georginio Wijnaldum. Arriverà in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Risolti anche tutti i problemi relativi ai bonus che tenevano in stallo l'affare e ora la Roma è al lavoro per farlo sbarcare in giornata a Ciampino. Potrebbe arrivare già nel pomeriggio (o entro sera) per cercare di chiudere già domani il giro di visite e ufficialità. "Avevo ancora un contratto biennale con la Juve, ma sentivo che era il momento per una nuova sfida, un nuovo ambiente". Così, a 'Kicker.de', l'ex difensore bianconero Matthijs de Ligt. Andrea Dovizioso si ritira, e lo fa a stagione in corso. Il pilota italiano non terminerà la stagione MotoGp in sella alla sua Yamaha del team WithU. Ascolta le news della mattina