Liverpool, Napoli, Chelsea e Ricciardo: le ultimissime

I giornali inglesi contro Klopp intanto due tifosi dei reds arrestati. I blues hanno scelto Potter. Ricciardo dovrebbe finire valla Mercedes

ROMA - "L'incubo di Klopp". Cosi' il Times definisce la sconfitta del Liverpool allo stadio Maradona, ieri nella prima giornata di Champions League. Il 4-1 della squadra di Spalletti ha spinto il tecnico dei Reds a mettere le mani avanti dopo l'esonero di Tuchel da parte del Chelsea ("non penso di rischiare la panchina, la proprieta' e' calma...") ma non gli ha risparmiato le critiche della stampa inglese, che riconoscono la superiorita' netta di un Napoli "rampante", secondo la definizione del Guardian, e "impressionante" (Daily Mail), in grado di "ridimensionare le ambizioni del Liverpool", alle prese con un inizio di stagione pieno di dubbi. Erano in evidente stato di alterazione alcolica i due tifosi inglesi che ieri sera, poco prima dell'inizio dell'incontro di calcio Napoli-Liverpool, si sono presentati ai varchi del settore della curva A dello stadio Diego Armando Maradona, e sono stati arrestati. Graham Potter, tecnico del Brighton, ha trovato l'accordo verbale con il Chelsea per diventare il nuovo allenatore dei blues già a partire dalla partita di sabato in Premier League contro il Fulham. Daniel Ricciardo potrebbe finire in Mercedes a partire dalla prossima stagione come pilota di riserva. Lo scrive il 'The Telegraph'. L'australiano, che lascerà la McLaren nel 2023, un anno prima della scadenza del contratto, è alla ricerca di un sedile in Formula 1 per il prossimo anno e, qualora non trovasse un team, potrebbe accasarsi proprio ala scuderia di Toto Wolff, che recentemente ha espresso apprezzamenti per l'ex pilota della Red Bull. Ascolta le news della mattina