Lazio, Roma, Fiorentina e Nizza: le ultimissime

La Lazio batte 4-2 il Feyenoord, giallorossi sconfitti dal Ludogorets. Pari amaro per la Fiorentina. Scontri e feriti in Nizza-Colonia

ROMA - Prima giornata di Europa League la Lazio regola con un sonoro 4-2 il Feyenoord allo stadio Olimpico. A tre mesi e mezzo dal trionfo in Conference League, la Roma si rituffa con amarezza nell'atmosfera di coppa: i giallorossi di Mourinho escono battuti 2-1 dalla trasferta in Europa League contro il Ludogorets. Esordio amaro per la Fiorentina in Conference League. La squadra di Italiano domina e crea tantissime occasioni ma viene fermata dall'RFS Riga sull'1-1. Un'ora di ritardo per il fischio d'inizio di Nizza-Colonia, fissato alle 19:40 dopo i violenti incidenti fra tifosi francese e tedeschi scoppiati fuori dallo stadio Allianz Arena e poi all'interno. Sette i feriti, secondo gli ultimi aggiornamenti dei media locali. Uno, un tifoso tedesco, è ricoverato in condizioni molto gravi dopo essere caduto dalle tribune prima del match di Conference League. Ascolta le news del pomeriggio