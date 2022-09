Torino, Bologna, Spezia e Roma: le ultimissime

Granata sconfitti in casa dal Sassuolo. Esordio amaro per Thiago Motta. Va agli spezzini il derby ligure. Mourinho perde un altro giocatore

ROMA - Nel posticipo della settima giornata del campionato di calcio di Serie A beffa per il Torino sconfitto in pieno recupero dal Sassuolo per 1-0. Inizia con un ko l'avventura di Thiago Motta alla guida del Bologna. Alla prima sulla panchina rossoblù (nel match vinto contro la Fiorentina c'era Luca Vigiani, tecnico della Primavera), il successore di Sinisa Mihajlovic esce infatti sconfitto dal Dall'Ara, battuto 1-0 dall'Empoli di Paolo Zanetti. Va allo Spezia il derby ligure della settima giornata di campionato, alla Sampdoria non basta la magia di Sabiri dopo undici minuti di gioco, vanificata una manciata di secondi più tardi dalla sfortunata autorete di Murillo. La Roma perde Rick Karsdorp per circa un mese e mezzo. La Roma oggi ha comunicato che il terzino, sottoposto a esami strumentali in seguito a un trauma distorsivo riportato al 70' della partita di Europa League contro l'HJK, ha subito una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro, lo stesso operato nel 2017.