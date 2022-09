Immobile, Inter, Kvaratskhelia e Pogba: le ultimissime

Si ferma Immobile. La Curva Nord contro Zhang. Kvaratskhelia si racconta in patria. Nuovi video di Mathias Pogba

ROMA - Ciro Immobile salta Italia-Inghilterra. Ieri sera il suo nome è stato depennato dalla lista dei convocati per San Siro (era da consegnare alla Uefa entro mezzanotte). Scelta prudenziale di Mancini e dello staff medico azzurro. Il capitano della Lazio ha una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra. Una lunga intervista a Geo Team per raccontare i primi mesi a Napoli. Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli e della Georgia parla del suo arrivo, della città e della squadra: "La Serie A è uno dei migliori campionati del mondo. Mi sto adattando molto bene - dice - I giocatori mi hanno accolto benissimo. C'è un'atmosfera meravigliosa all'interno del gruppo. Qui le persone sono fantastiche. C'è però molto su cui lavorare. Il primo giorno è stato un po' difficile, ma i ragazzi mi hanno accolto calorosamente così come lo staff tecnico e tutti coloro che lavorano nella squadra. Qui impari da tutti, sia dentro che fuori dal campo". La Curva Nord dell'Inter all'attacco della proprietà del club nerazzurro. Sulla pagina ufficiale Facebook della tifoseria organizzata interista, infatti, è comparso una foto con la scritta "Zhang vattene", messaggio di attacco contro il presidente Steven Zhang e il padre Zhang Jindong, proprietario del club. Nonostante sia attualmente in carcere, nuovi video di Mathias Pogba sono apparsi oggi sul suo profilo Twitter. Nelle clip diffuse in modo automatizzato, Mathias torna ad accusare il fratello Paul Pogba, star della Juventus nonché campione del mondo nel 2018 con i Bleus. Ascolta le news della mattina