Roma, Lazio, Inter e Icardi: le ultimissime

ROMA - A gennaio la Roma interverrà ancora sul mercato per accontentare Mourinho. Arriverà Solbakken, che ha già firmato da svincolato con il club giallorosso e arriverà un altro difensore per migliorare la rosa. Durante il mercato estivo la Roma lo ha cercato perché richiesto a gran voce da Mourinho. Tra i vari profili presi in considerazione c’era anche quello di Trevoh Chalobah del Chelsea, che potrebbe arrivare a gennaio in prestito con diritto di riscatto. La Lazio ha pubblicato il comunicato del bilancio chiuso al 30 giugno 2022. Il rosso è pari a 17,42 milioni di euro, in diminuizione rispetto a quello del 30 giugno 2021 (era di 24,21 milioni). Le perdite, registrate per la quarta stagione di fila, sono più contenute. «Successivamente al 30 giugno 2022 sono stati acquistati otto giocatori per un costo complessivo di 35,74 milioni, Iva esclusa», si legge nel comunicato. Rispetto alla scorsa stagione il taglio degli ingaggi è stato di 5 milioni di euro. La dirigenza dell'Inter è compatta al fianco di Simone Inzaghi e tutti lavorano per aiutare la squadra a uscire dal momento di crisi. La conferma è arrivata ieri con la presenza alla Pinetina del presidente Zhang, del vice presidente Zanetti, dell'ad Marotta, del ds Ausilio e del suo vice Baccin. Con una delle tante storie Instagram pubblicate ogni giorno Wanda Nara annuncia la sua separazione da Icardi: "È un momento molto doloroso, ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli", si legge.