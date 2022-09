Napoli, Ronaldo, Coverciano e Qatar: le ultimissime

I tempi di recupero di Osimhen. Indagine della FA su Ronaldo. Parolo è diventato allenatore Uefa A. Un'app rivoluzionaria in Qatar

ROMA - Raffaele Canonico, medico sociale del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per fare il punto sugli infortunati in casa azzurra, soffermandosi soprattutto sull'infortimio di Osimhen : “Siamo il 17esimo giorno di stop. Victor tra le sue doti ha l'accelerazione e l'allungo sui 30-40 metri. Ha avuto il classico infortunio del velocista, una lesione di secondo grado. Il ko l'ha colpito in una zona delicata per il processo di riabilitazione, dato che arriva a 34-35 chilometri orari in velocità. Bisogna riallenarlo per sopportare certi stress biomeccanici”. La FA (Football Association) ha aperto un'indagine su Cristiano Ronaldo per i fatti dello scorso aprile, quando l'attaccante potoghese, al termine di Everton-Manchester United, entrò in contatto con un giovane tifoso autistico, al quale ruppe il telefono cellulare. Ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori UEFA A, che lunedì 12 e martedì 13 settembre hanno superato a Coverciano gli esami finali del corso. Gli allievi avevano frequentato, tra giugno e luglio, sempre nelle aule e sui campi del Centro Tecnico Federale, le 192 ore di programma didattico. Con la qualifica UEFA A i neoallenatori potranno guidare qualsiasi squadra giovanile, comprese quelle partecipanti ai campionati Primavera, tutte le squadre femminili, incluse quelle di Serie A, e le prime squadre maschili fino alla Serie C; potranno inoltre essere tesserati come viceallenatori dai club di Serie A e Serie B maschile. I migliori del corso sono risultati Marco Parolo ed Elisa Camporese. I Big Data personalizzati sbarcano al Mondiale. E' la novita' lanciata dalla Fifa per Qatar 2022: ogni giocatore avra' infatti a disposizione, a cominciare dal suo arrivo alla Coppa del Mondo, una App dedicata che fornira' tutti i dati personali di prestazione fisica e tattica in partita. Ascolta le news del momento in meno di due minuti