Dybala, Juventus, Bosnia e Wanda Nara: le ultimissime

ROMA - La Roma monitora attentamente la situazione legata a Paulo Dybala, nel ritiro della nazionale a Miami. Il commissario tecnico della Nazionale argentina, Lionel Scaloni, ieri ha escluso la Joya dalla lista dei convocati per l’amichevole contro l’Honduras. L'attaccante della Roma ha visto dalla tribuna la vittoria dell’Albiceleste per 2-0. Scaloni ha preferito lasciarlo in tribuna: "Inutile rischiarlo, ci sarà per la prossima". Sarà dunque in campo contro la Giamaica. Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che evidenzia una perdita di 254,3 milioni di euro (209,9 milioni al 30 giugno 2021). Il Cda bianconero - si legge in una nota - ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato 'Piano di Performance Shares 2023/2024- 2027/2028' e la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Terza edizione di Nations League e terzo cambio di categoria per la Bosnia. Dopo la promozione in Lega A del 2019 e l’immediata retrocessione dell’anno successivo, Dzeko e compagni sono tornati tra le grandi della competizione grazie alla promozione conquistata con una giornata d’anticipo sulla fine del girone 3 di Lega B. Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati e l'imprenditrice sarebbe vicina ad un altro uomo. Per settimane si è parlato del cantante argentino L-Gante ma secondo gli ultimi gossip la 36enne sarebbe interessata ad un altro calciatore. Più precisamente a Martin Payero, centrocampista del Boca Juniors di 24 anni. A lanciare l'indiscrezione bomba è stata la giornalista Pia Shaw nel programma tv LAM, che quotidianamente si occupa della vita privata di Icardi e Wanda. Ascolta le news della mattina