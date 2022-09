Casale, Spinazzola, Italia e Berrettini: le ultimissime

Infortunio muscolare per Casale. Spinazzola: "Ho chiesto a Mancini di non andare". Oltre sei milioni in tv per l'Italia. Berrettini avanza in Laver Cup

ROMA - Oltre alle condizioni ancora incerte di Immobile, che ieri sera non ha preso parte alla gara di Nations League tra Italia e Inghilterra, la Lazio e Maurizio Sarri devono fare i conti con l'infortunio di Nicolò Casale. Il club biancoceleste ha diramato un comunicato ufficiale sul difensore nel quale si sottolinea che dopo gli esami del giocatore al Padeia International Hospital "è stata evdenziata una lesione di basso-medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra". "Quella di non andare a Coverciano è stata una mia richiesta al ct Mancini, il mister ha capito e mi ha concesso questi dieci giorni per rimettermi in forma e fare lavori specifici per il polpaccio". Lo ha detto Leonardo Spinazzola ai canali del club giallorosso parlando della scelta di restare a Trigoria invece di rispondere alla convocazione dell'Italia. La vittoria della nazionale sull'Inghilterra, nel match di Nations League ieri sera a Milano, ha fatto registrare, su Rai 1 6.140.000 telespettatori e uno share del 30.9%, risultando l'evento tv più seguito della prima serata. Matteo Berrettini è sceso in campo nella Rod Laver Cup a Londra battendo il canadese Felix Auger-Aliassime in tre set col punteggio di 7-6, 4-6, 10/7 e portando in vantaggio il Team Europa per 4-2 sul Resto del mondo.