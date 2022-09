Immobile, Dybala, Moto Gp e Kipchoge: le ultimissime

Immobile salta anche l'Ungheria. Dybala rientrerà a Roma solo giovedì. Miller trionfa in Moto Gp in Giappone. Per Kipchoge nuovo record del mondo di maratona

ROMA - Ciro Immobile non farà parte della trasferta azzurra in Ungheria. Il centravanti della Lazio, che aveva saltato anche la gara di Nations League tra l'Italia e l'Inghilterra per un problema muscolare, non parteciperà alla sfida contro la nazionale allenata da Marco Rossi. Gestione prevedibile, prospettive intriganti. Paulo Dybala ha saltato la prima amchievole dell'Argentina a Miami, contro l'Honduras, ma resta nel gruppo perché può servire ancora alla patria. Può servire la, patria. In realtà saranno già le 8 del mattino di mercoledì, in Italia, quando l'Argentina entrerà in campo. Questo significa che Dybala, anche partendo nel primo pomeriggio americano, tornerà a Roma giovedì. L'australiano Jack Miller ha vinto il Gp del Giappone a Motegi, per la Classe MotoGp. Francesco Bagnaia è scivolato al 23/o e ultimo giro, mentre si preparava ad attaccare l'ottava posizione del francese Fabio Quartararo. Dopo quattro anni il keniano Eliud Kipchoge, senza dubbio il maratoneta più forte della storia, torna sulle strade tedesche e alla BMW Berlin Marathon segna il nuovo record del mondo di maratona: 2h01'09".