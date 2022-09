Lozano, Roma, Italia e Motomondiale: le ultimissime

Il Bayern Monaco interessato a Lozano. Zingaretti ottimista sullo stadio della Roma. Ottimi ascolti per l'Italia. Il Motomondiale sbarca in Kazakistan

ROMA - "Il Bayern Monaco punta Hirving Lozano per la prossima sessione di calciomercato a gennaio". La voce è iniziata a circolare dall'edizione messicana di Marca e, probabilmente, animerà le settimane che mancano alla riapertura degli affari, con l'ulteriore incognita del Mondiale (e del suo andamento) in programma tra novembre e dicembre. "Mi sembra che tra la Roma e il Campidoglio si sia instaurato un rapporto positivo, di confronto, su binari giusti. Ora bisogna attendere che queste verità che vadano avanti. Ora sono solo un osservatore, ma sembra finalmente che siamo sulla strada giusta per arrivare a dama dopo tanti tentativi. Ricordo che ero presidente della provincia di Roma che se ne parlava". Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, parlando del futuro stadio della Roma che dovrebbe sorgere a Pietralata. Il club giallorosso i primi di ottobre dovrebbe presentare in Comune lo studio di fattibilità. Ancora ottimi ascolti per la Nazionale, che grazie al successo di ieri sera sull'Ungheria ha conquistato per il secondo anno consecutivo la qualificazione alla Final Four di Nations League. L'incontro con la nazionale magiara, trasmesso in diretta su Rai 1, ha fatto registrare 6.949.000 telespettatori e uno share del 31.4%, risultando di gran lunga il programma più seguito della prima serata televisiva. Il match di venerdì con l'Inghilterra era stato seguito da 6.140.000 telespettatori (30.9% di share). Il motomondiale sbarca in Kazakistan. Il 2023 segnerà l'inizio di un nuovo accordo quinquennale che vede la MotoGP esplorare una nuova regione del mondo, con l'ingresso in calendario del Sokol International Racetrack. Situato alla periferia della città più grande del Kazakistan, Almaty, Sokol è un nuovissimo complesso nel cuore dell'Asia centrale. Ascolta le news della mattina