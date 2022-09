Mancini, Roma, Lazio e Inter: le ultimissime

Mancini: “Resta il rimpianto Mondiale”. Mourinho può scegliere. Lotito eletto non abbandona la Lazio. Inzaghi deve risistemare la difesa

ROMA - "Purtroppo il rimpianto Mondiale ce l'ho, non posso fare nulla, posso solo soffrire in silenzio.Stiamo lavorando sulla nuova Italia, faremo altri esperimenti e ci sono buone indicazioni". Così il ct azzurro Roberto Mancini dopo la vittoria dell'Italia per 2-0 sull'Ungheria che vale la qualificazione alle Final Four di Nations League. Arrivano i rinforzi. Dopo sette giornate in cui ha voluto e potuto utilizzare solo 15 titolari diversi, record assoluto in Serie A, Josè Mourinho scorge all’orizzonte una panchina più lunga. Recuperato Pellegrini, aspettando Dybala, la Roma potrebbe affrontare l’Inter con la rosa quasi al completo: dovrebbero mancare solo Wijnaldum, che rivedremo anzi vedremo solo a gennaio, e Karsdorp, che spera di rientrare prima della sosta mondiale dopo l’intervento al menisco interno. Dopo l'elezione al Senato il presidente della Lazio Claudio Lotito promette che non abbandonerà la società biancoceleste. Nella notte post-elezioni erano rimbalzate le sue prime dichiarazioni calcistiche, raccolte da lalaziosiamonoi.it nel quartier generale politico. Immobile ha parlato di scudetto, Lotito s’è accodato: “Non ci facciamo mancare nulla. Abbiamo allestito la squadra per renderla sempre più competitiva, ci sono tutte le possibilità”. In casa Inter c'è una difesa da sistemare. In campo, per fare in modo che gli avversari non segnino più ogni partita, e fuori, per evitare di perdere a zero o svendere i propri top player. Skriniar, De Vrij e Bastoni nei prossimi giorni e nelle prossime settimane saranno al centro di molti discorsi. Tattici, ma non solo. E di riflesso saranno coinvolti anche Acerbi e Dumfries.