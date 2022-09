Allan, Malta, Nicolato e formula uno: le ultimissime

Allan lascia il Chelsea. Accusa di molestei sessuali per il ct Mangia. Nicolato: "Servono talenti". Aumentano le gare sprint nella F1

ROMA - Ancora non utilizzato in Premier League dal manager dell'Everton Frank Lampard, l'ex del Napoli Allan lascia il calcio inglese e va a giocare nel campionato degli Emirati Arabi, dove il calciomercato dura fino al termine di questa settimana. Ci sarebbe un'accusa di molestie sessuali dietro la sospensione, decisa dalla Federcalcio di Malta, di Devis Mangia dalla panchina della nazionale. A sostenerlo è il 'Times of Malta'. "Un sistema che non ha a cuore i propri giovani è destinato a fallire, per questo se noi nel calcio non ci prenderemo cura dei giovani allora falliremo". Lo ha detto Paolo Nicolato, tecnico dell'Italia U21, durante il Social Football Summit in corso a Roma. Il Consiglio della Fia, la federazione internazionale sport automobilistico, ha approvato oggi, 27 settembre, un aumento delle gare sprint nel campionato del mondo di Formula 1 passando da tre a sei dalla stagione 2023. Ascolta le news del pomeriggio