Arbitri, Bolchi, Napoli e Ibanez: le ultimissime

Maria Sole Ferreri pronta per la Serie A. E' morto Bruno Bolchi. Lavoro a parte per Osimhen. Esordio di Ibanez con il Brasile

ROMA - Con una brusca accelerata, Maria Sole Ferrieri Caputi avrebbe un piede e mezzo in serie A. Nel senso dell’esordio. Giorno (pre)scelto dal designatore Rocchi (che sta partecipando al social Football summit 2022 allo stadio Olimpico di Roma) domenica prossima, in anticipo rispetto alla tabella di marcia stabilita ad inizio stagione (sarebbe dovuto avvenire più in là, se le condizioni lo avessero permesso), orario pomeridiano (classico), in ballo Sassuolo-Salernitana, l’alternativa sarebbe Verona-Udinese, posticipo del lunedì (più la prima, quasi certa, della seconda, anche per maggior tutela). E' morto ieri sera, in una clinica a Firenze, Bruno 'Maciste' Bolchi, 82 anni, ex calciatore e allenatore: nato a Milano il 21 febbraio 1940, viveva da tempo a Pieve a Nievole (Pistoia). Esordì in Serie A con l'Inter, a 18 anni, diventandone poi capitano tre anni dopo. Giocò poi col Verona, l'Atalanta e il Torino. Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match di sabato contro il Torino in programma allo Stadio Maradona per l'ottava giornata di Serie A. Buona la prima per Roger Ibanez con la maglia del Brasile. Il difensore giallorosso può festeggiare non solo per la convocazione con la Selecao ma anche per l'esordio con la maglia verdeoro nella sfida contro la Tunisia. Ascolta le news della mattina