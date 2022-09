Serie A, arbitri, Rocchi e Gravina: le ultimissime

Gli arbitri dell'8a di serie a, c'è l'esordio di una donna. Rocchi: "Le parole di sarri mi hanno fatto male". Gravina: "Dura non andare al Mondiale"

ROMA - Sarà Davide Massa di Imperia a dirigere Inter-Roma, big match dell'ottava giornata di Serie A in programma sabato alle 18 a San Siro. Napoli-Torino è stata assegnata a Massimi, mentre Empoli-Milan verrà diretta da Aureliano. Queste le designazioni arbitrali dell'ottava giornata di campionato, in programma domenica 2 ottobre. le alrre deisgnaizoni: Lazio-Spezia (domenica 2/10 h. 12.30, Sacchi), Lecce-Cremonese (h. 15, Marinelli), Sampdoria-Monza (h. 15, Ayroldi), Sassuolo-Salernitana (h. 15, Ferrieri Caputi), Atalanta-Fiorentina (h. 18, Irrati), Juventus-Bologna (h. 20.45, Abisso), Verona-Udinese (lunedì 3/10 h. 20.45, Minelli). E Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna arbitra a far parte della Can di A, farà dunque il suo esordio nel massimo campionato domenica, in Sassuolo-Salernitna. "Le critiche di Sarri agli arbitri dopo Lazio-Napoli? Maurizio lo conosco da tanti anni, è toscano come me e a volte esagera. Però le sue parole mi hanno fatto male, mi auguro di non sentire più frasi del genere". Parola di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di A e B, in un incontro con la stampa in Federcalcio. "La ferita del non essere in Qatar è ancora molto viva e aperta, e diventa lacerante quando viene riferita ai giovani per la loro mancata opportunità di vivere un evento come i Mondiali". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al 'Social Football Summit' che si svolge all'Olimpico di Roma.