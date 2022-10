Ronaldo, Sampdoria, Robinho e Juventus: le ultimissime

Rottura tra CR7 e il Manchester United. La Samp vuole Stankovic per la panchina. Mandato di arresto internazionale per Robinho. Milik si allena a parte

ROMA - Tra Cristiano Ronaldo e Manchester United siamo alla rottura definitiva: a gennaio il portoghese potrà andare via. L'ultimo affronto è stato la panchina nel derby perso 6-3 contro il City. Il cinque volte Pallone d'oro, secondo Ten Hag, non è neanche entrato in campo “per rispetto verso la sua carriera”. Lo scrive il Daily Mail. Dejan Stankovic è l'obiettivo numero uno della Sampdoria per la sostituzione di Marco Giampaolo. Ieri ci sono stati i primi contatti, ma adesso l'idea è quella di finalizzare l'accordo in giornata con l'agente dell'ex tecnico della Stella Rossa Fali Ramadani sulla base di un'intesa fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza e, in quel caso, anche un ricco bonus. Il Ministero della Giustizia ha inoltrato al Brasile la richiesta di estradizione per l'ex attaccante del Milan Robinho, condannato in via definitiva, assieme ad un amico, il 19 gennaio scorso a 9 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo su una 23enne albanese, che subì abusi in un locale a Milano la notte del 22 gennaio 2013. La Juventus è in campo alla Continassa per l'allenamento alla vigilia della delicata sfida contro il Maccabi Haifa, nella quale, domani sera, la squadra di Allegri si gioca un'enorme fetta delle residue possibilità di finire a uno dei primi due posti nel girone di Champions League. Sul prato del quartier generale bianconero si è visto Chiesa, il quale ha cominciato già da ieri a lavorare parzialmente insieme al resto del gruppo. Assente, invece, Milik, che ha svolto il riscaldamento in palestra. Ascolta le news della mattina